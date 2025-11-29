º´µ×´ÖÂç²ð¤È½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡ÊSUPER BEAVER¡Ë¤¬¤ªÂ·¤¤¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢ÈäÏª¡ª¡Ö¤Öー¤µ¤¯¤À¤ó¤´·»Äï¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¢£ÀµÌÌ¤«¤é¤Î¼Ì¿¿¤ÈÈ±·¿¸«¤»¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤È½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤Î¤ªÂ·¤¤¥Ø¥¢¤Ê¤É¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～④
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬SUPER BEAVER½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤È¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤Ï¹õ¤Î»É½«Æþ¤ê¥Ù¥í¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥Ôー¥¹¡¢½ÂÃ«¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¥°¥ìー¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤ªÃãÌÜ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¸ø³«¡£È±·¿¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º´µ×´Ö¤Ï¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ªÃÄ»Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢½ÂÃ«¤ÏÊÔ¤ß¹þ¤ß¤ªÃÄ»Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö#¤Öー¤µ¤¯¤À¤ó¤´·»Äï¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Öー¤µ¤¯¤À¤ó¤´·»Äï¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¤¬Â³¡¹¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¤Ï11·î28Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º´µ×´Ö¤ÏÉñÂæ°§»¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£