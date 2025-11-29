山本春花氏による写真展「永遠より少し長い日」が、12月4日（木）からMONO GRAPHY Camera & Artで開催される。

女性を被写体としたポートレートシリーズ「乙女グラフィー」の撮影をライフワークとする山本氏。今回は、旅先や日常の場面で撮影されたスナップ作品を展示するという。

会場では、展示作品のプリントに加え、写真集「MY LOVE is COOL」や「乙女グラフィー」を販売する。また、作品制作や撮影への向き合い方について語るトークイベントも予定されている（要予約）。

本展示は、今年4月に開催された写真展『MY LOVE is COOL』の続編です。

4月の展示では公開しなかった未発表写真を中心に、10年以上にわたって撮りためたスナップ写真で構成しています。

写真は、瞬間を永遠にとどめることができます。

その“永遠”は希望のようでもあり、同時に、ほのかな恐怖をはらんでいるようにも感じます。

わたしはその相反する感情――ambivalenceのなかに、自分が生きている証のようなものを見ています。

作家コメント

会場

MONO GRAPHY Camera & Art

開催期間

2025年12月4日（木）～12月21日（日）



開催時間

木曜日・金曜日・土曜日：12時00分～19時00分

日曜日：12時00分～17時00分



休廊

月曜日・火曜日・水曜日



ギャラリートーク

作者プロフィール

開催日：12月13日（土） 開催時間：19時30分～20時30分 参加費：550円 定員：10名

東京都生まれ。フリーランスフォトグラファーとして雑誌、CDジャケット、広告の撮影などで幅広く活動中。2014年よりブログで女性モデルを被写体としたポートレートシリーズ「乙女グラフィー」の連載を開始。同年開催されたアートフェア「台湾フォト」に出展。2018年8月に「乙女グラフィー」（スタンダーズ）、2023年4月に「乙女グラフィー2」（メタ・ブレーン）、2025年4月に「MY LOVE is COOL」を上梓。