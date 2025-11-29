5人組ロックバンド「RAZOR（レザー）」のボーカル・猟牙（りょうが）が、10月にリリースされた新曲『In CREATURE』を携え、全国ツアーの合間にオンライン取材に応じた。画面越しに現れたのは、刹那の輝きに身を焦がしながら、ステージに向かうボーカリストの表情だった。（ヴィジュアル系特集取材班）

10月中旬に始まった全国ツアー。千葉・柏、仙台、名古屋と3都市をまたぎ、怒濤の6日間連続ライブを走り抜けた。悲鳴を上げる肉体にムチを振るい、最後のステージを終えた楽屋には、まだ熱気と汗の匂いが残っていた。タオルで顔を拭いながら、猟牙は深く息を吐く。喉は焼けつくように赤く、それでも彼は笑った。まるで、限界の自分さえあざ笑うように。

「忙しいのも、喉がやばいのも、全部楽しんじゃえ」。そう言い聞かせて肩をすくめるその姿に、極限を楽しむ“破滅的な美学”がにじんでいた。

インタビューでその場面を改めて振り返る。「スケジュールはめちゃくちゃハードだったんです。その時、喉とか心配はあったけど、モヤモヤ悩むより“もう、考えずにやろうぜ！”って。あの6日間を乗り越えて、改めて自分に言い聞かせましたね」。

限界を超えてなお笑う。その背中には、少年の頃から抱き続けた“衝動”が息づいている。

音楽との出会いは、幼い日のリビング。テレビに映っていたのは伝説のバンド「BOØWY」。メイクを施した氷室京介の姿に、少年の心は釘づけになった。

「化粧してる男の人って、なんでこんなにかっこいいんだろう」

“男らしさ”でも“女らしさ”でもない、もっと自由で衝動的な美しさ。その憧れがやがて音楽への情熱へと変わっていった。

最初に手にしたのはギターだったが、「弦を張るのがめんどくさくて（笑）」すぐにやめた。唯一飽きずに続けられたのが“声”だった。

「DIR EN GREYの京さんをカラオケで真似したら“うまい”って言われたんです。ほかにも氷室さんやLUNA SEAのRYUICHIさんの歌い方を真似していくうちに、自分の歌い方ができてきた感じですね」

RAZORの楽曲では、歌録りに立ち会うギターの剣（つるぎ）と相談しながら声の表情を作る。「hydeさんっぽく歌ってみて」「京さんみたいに」と言われることも少なくない。

「思いきりモノマネしたら『めっちゃええわ』って（笑）。誰かの真似から始まった声が、いまの自分を作ってるんですよ」

憧れを喰らい、衝動を血肉に変えてきた。それが猟牙の歌声だ。

「今も中学生の頃とマインドは変わってないです。DIR EN GREYを口ずさむ時もつい真似しちゃうし、子どもの頃の“楽しさ”がずっと続いてる感覚ですね」

楽しむ力。それこそがどんな苦境に見舞われようと、何度もステージへと立ち返らせてきた原動力だ。

人気商売だけに商業的に数字が伸びず落ち込んだ時期もあった。でも、離れられなかった。

「バンド以上に面白いものが他にないから」

ライブで声を張り上げる瞬間、全身が燃えるように熱くなる。長髪を振り乱す客席と熱がぶつかり合うあの空間で、猟牙は“生きている”と実感する。

「本当に心の底からテンションが上がるのは、やっぱりライブなんですよね。自分の人生を充実させるためにも、バンドは必要不可欠なんです」

過酷なスケジュールに、焼けつく喉。それでも「楽しい」と言い切る猟牙の芯には、あの日のままの衝動が息づいている。

「とにかく楽しく生きてたい。人生いろいろあるけど、もういいやって思えるくらい、自分が笑っていられるようにしたい。それだけです」

忙しさも、痛みも、限界すらも“楽しむ”。その笑みの奥に、破滅を恐れない“生”の輝きがあった。だからこそ、RAZORという刃のような音は、聴く者の心を鋭く切り裂いていく。