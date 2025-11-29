お笑いコンビ「千鳥」大悟（45）が、28日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にMCとして出演し、飲食店で注文の際に使うタッチパネルに対する思いを口にした。

飲食店選びにまつわる話題から、大悟は「あれいける？どんなにおいしい、どんなにいい店でも、わし注文、タッチパネルの店に入った瞬間にもう無理ってなる」と打ち明けた。

タッチパネルを導入している店も増え始めており、一同からは「あれ楽じゃないですか？」などと驚きの声が上がったが、大悟は「わし、あれ全然ダメ」と首を振った。

「直接“これ”って頼みたいし、あれ（タッチパネル注文）をされた瞬間、誰が作っとんや？ってなる。あれで冷たさ感じちゃうんですよ」

タレント近藤千尋からは「運んで来る時、ネコロボットあるじゃないですか？」と振られると、大悟は「嫌や。人間に運んでもらいたい。メシは。はっきり言う。メシは人間に運んでもらいたい」と、こちらも拒否反応を示し、笑いが起きた。

最近ではタッチパネルもなく、客のスマートフォンで注文を求める飲食店もある。大悟は「あれびっくりするわ。わしができると思った？っていうの」。さらに「（店員が）回ってきて“何にします？”のこの顔で、メシってうまならん？」と、笑顔で訴えていた。

大悟の訴えに、「麒麟」川島明は「確かに大悟のよく頼むレモンサワー、“先代のレモンを残しといてくれ”っちゅうのはタッチパネルでは無理だわ」と笑っていた。