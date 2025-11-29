大島由香里、“堂々”歌手デビュー決定 楽曲提供の所ジョージもサプライズで登場
フリーアナウンサーの大島由香里（41）が29日、都内でTBSラジオ『大島由香里 うたはじめ』記者会見＆お披露目イベントを開催。イベントでは楽曲をプロデュースしたタレントの所ジョージ（70）もサプライズで登場。大盛り上がりとなる中、来年1月28日に歌手デビューすることが発表された。
【ライブ写真】イメージガラリ！武田真治のサックスと見事なハーモニーを奏でた大島由香里
大島は今回、自身がパーソナリティを務めるTBSラジオ『大島由香里 BRAND-NEW MORNING』と『土曜朝6時 木梨の会。』から生まれた楽曲を引っ提げてイベントに登場。サックスに武田真治（52）を迎えるなどした豪華なバックバンドとともに、多くの観客が見守る中、熱唱した。
大島の歌手デビューは今年7月に木梨憲武が大島のラジオに出演したことがきっかけ。その後、大島が木梨のラジオに出演した際、ともにラジオに出演していた所ジョージが大島に楽曲を提供。その後も交流が続き、全6曲のオリジナルソングが完成した。大島は「こんな形になるなんて誰も想像しないままスタートしているわけで。本当に怖い」と語った。
またイベント中盤には所ジョージも客席からサプライズ登場。所は「しょっぱな、ちゃんと歌えてるじゃん！」と労い、次の曲の構想があることを明かし「次は、自腹って曲を作る。TBSがちっとも金をださないから」と痛烈なジョークを飛ばし、会場を笑わせた。
【ライブ写真】イメージガラリ！武田真治のサックスと見事なハーモニーを奏でた大島由香里
大島は今回、自身がパーソナリティを務めるTBSラジオ『大島由香里 BRAND-NEW MORNING』と『土曜朝6時 木梨の会。』から生まれた楽曲を引っ提げてイベントに登場。サックスに武田真治（52）を迎えるなどした豪華なバックバンドとともに、多くの観客が見守る中、熱唱した。
またイベント中盤には所ジョージも客席からサプライズ登場。所は「しょっぱな、ちゃんと歌えてるじゃん！」と労い、次の曲の構想があることを明かし「次は、自腹って曲を作る。TBSがちっとも金をださないから」と痛烈なジョークを飛ばし、会場を笑わせた。