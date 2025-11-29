政府は、大分市佐賀関（さがのせき）の大規模火災の避難者にインフルエンザ治療薬を予防投与する費用について、国と県で負担する方針を固めた。

集団生活を送る避難所ではインフルエンザの感染者が急増しており、災害救助法の特例措置を適用する。

同法では、災害が発生した際、けがや病気の応急的な治療にかかる費用を国や県が負担するとした一方、予防や防疫の目的に関しては原則、対象外だ。ただ、政府の指針では「避難生活が相当長期にわたっている場合」には同法を例外的に適用し、国と県が費用を負担することを認めている。

市によると、１８日に発生した火災では、８２世帯１１４人（２８日時点）が避難所に身を寄せている。自宅が焼失するなどして、避難生活の長期化が見込まれる。避難所では２８日までに少なくとも２５人のインフルエンザ感染が確認されており、政府は同法の例外適用に基づく支援を行う方向だ。

市は２２、２３日、避難者のうち、希望者８７人にインフルエンザ治療薬の予防投与を実施し、費用は市が負担した。大分県の佐藤樹一郎知事は２７日、予防目的の投与費用を国と県が負担するよう首相官邸で高市首相に要望していた。