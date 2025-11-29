【文具業界大研究】ジェットストリームの秘密も…日本が誇る世界的な輸出産業「商品開発の最前線」

高市首相が愛用するライトピンク色の『ジェットストリーム ４＆１』、’22年のカタールＷ杯で森保一監督（57）がコクヨの『キャンパスノート』のＢ６サイズをメモ帳として使っていたことで小型版ノートが注目されるなど、文具業界では定期的にヒット商品が誕生する。そして近年では、こうした商品が日本旅行の土産として、外国人観光客から絶大な支持を得ているという。こうした背景から、文具業界の各メーカーは現在、世界中の市場を席巻するような革命的商品の開発に日々、取り組んでいるという。

実用性VS.創造性

年間888億円を売り上げる三菱鉛筆は、全世界で年間１億本を売り上げ、高市首相も愛用している『ジェットストリーム』を筆頭に、書き心地を追求して″書く″を突き詰める。

「油性インクの『ジェットストリーム』、ゲルインクの『ユニボール ワン』（’20年発売）、今年２月に発売された水性インクの『ユニボール ゼント』と、異なる種類の高品質なボールペンが揃っている。どれも書きやすく、滲(にじ)んだり、歪(ゆが)んだりしません。

たとえば油性ペンはインクがネットリしていて、書き味がよくないものも多いのですが、『ジェットストリーム』は粘性の低い油性インクを使うことでサラサラとした書き心地を実現しています。ほかにも、芯が回転して常に尖(とが)りつづけることで、書き味を保つことができるシャープペンシル『クルトガ』（’08年）など、使用する上でも不便さを解消して、万人に好かれるような商品を作ることが上手い印象を受けます」（前出・きだて氏）

実用性重視の三菱鉛筆に対し、年間売り上げ462億円のぺんてるは、クリエイティビティに価値を見出す。

「’55年に『ぺんてるくれよん』を発売し、’63年に世界初のサインペン『ぺんてるサインペン』を開発した画材メーカーということもあり、三菱鉛筆よりも遊び心のある商品が多い。昨年６月に発売された油性ボールペン『フローチューン』は、『ジェットストリーム』よりもさらに軽い書き心地で、ペンがフワッと浮いたように感じるほどです。手紙の清書などには向かないかもしれませんが、アイデアスケッチなど、とにかく走り書きをしたい人にピッタリな一本です」（同前）

この他にも、世界で最も売れている油性マーカーとの呼び声も高い『マッキー』を販売するゼブラ（年間売り上げ410億円）、『ＭＯＮＯ消しゴム』や修正テープ『ＭＯＮＯ ＡＩＲ』など″消す″を武器にするトンボ鉛筆（年間売り上げ約150億円）も、世界的なシェアを獲得するブランドを持っている。

ここまで登場した５社は、″書く″と″消す″を追い求めている文具メーカーといえよう。しかし、年間3382億円を売り上げ、『キャンパスノート』を擁する業界のトップランナー・コクヨは、他社とは一線を画する強力な武器で世界を席巻する。

「’13年に発売した『エアロフィットサクサ』から始まる『ハサミ〈サクサ〉』シリーズは、日本の低価格ハサミのトップブランド。コクヨは昨年、この『サクサ』をリニューアルし、新たに″傾斜インサート″という技術を取り入れました。従来のハサミの刃がハンドルと平行であるのに対し、新たな『サクサ』は少しだけ角度をつけている。このため、ハサミの弱点とされるフィルムやティッシュ、包帯といった薄い素材を簡単に切れるようになりました。ハサミは基本的に右利き用に作られていますが、『サクサ』は切れ味が劇的に向上したことで、左利きの人でも使いやすくなっています」（前出・きだて氏）

コクヨを語るうえでは、’05年発売のテープのり『ドットライナー』も欠かせない。発売からわずか８ヵ月で100万個を売り上げた大ヒット商品で、’22年にはペンケースの中でキャップが勝手に開くことを防ぐため、新機構の″フリックキャップ″を搭載したタイプを発売するなど、派手さはないものの、ユーザーへの細かい配慮が絶大な支持を集めている。

「″切る″、″貼る″以外に、コクヨは『ガバットファイル』（’94年発売）など″まとめる″にも長けている。優れたペンや消しゴムを作るメーカーは数多くありますが、紙を扱うという点においてはコクヨは非常に優れています」（同前）

″書く″、″消す″。″切る″。″貼る″、″まとめる″--。いまや日本が誇る世界的な輸出産業となった文具業界。新たな大ヒット商品開発に向け、各社が鉛筆としのぎを削っている。

『FRIDAY』2025年11月28日・12月5日合併号より