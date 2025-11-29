Astemoの12/6・7のHGは「後藤商事サンクスマッチ」として開催

28日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城が、12月6日（土）と7日（日）に開催するホームゲームを「後藤商事サンクスマッチー地域と共にー」として開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

Astemoのホームゲームスポンサーとして契約締結をしている、ひたちなか市に本社を構える後藤商事株式会社プレゼンツとして開催されるのが、SVリーグ女子第9節にあたるＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ戦だ。会場はひたちなか市総合運動公園総合体育館にて行われ、2日間を通してサブタイトルにある「地域と共に」の言葉通り、ひたちなか市と市民への感謝を伝える大会にするとしている。

当日は後藤商事オリジナルハリセンが来場者にプレゼントされ、一致団結してAstemoを応援できる他、ハーフタイムの特別抽選会では今大会でしか手に入れられないAstemoの特別グッズが当たるチャンスも。また美味しいグルメを堪能できるキッチンカーも出店予定だ。

地元の会社と連携し、地域のスポーツ振興と交流促進に努めていくことはバレーボールの発展にも欠かせない。現時点で負け越しているAstemoではあるが、地元の熱い応援を胸にホームで勝利を重ねたいところだ。