車が海に転落…コントロール失ったか　大型トラックが中央分離帯を突き破って対向車と激突する瞬間も　トルコ・韓国

トルコの港で、車が海へ転落する瞬間をカメラが捉えていた。

運転手は自力で脱出して無事だった。

一方、韓国では雨天の道路で大型トラックがスリップし、中央分離帯を突き破って対向車に衝突する瞬間がドライブレコーダーに記録されていた。

トラックと衝突した車は前方部分が大破し、運転手が重傷を負う事態となっている。

車が海へ転落…衝撃の瞬間

トルコの漁港で撮影されたのは、クレーンにつり上げられ、海から引き上げられる白い車。

いったい何があったのか。

防犯カメラが捉えていたのは、車がコントロールを失ったのか、横滑りしながらそのまま頭から海へダイブする様子だった。

転落した車の運転手は自力で外に脱出し、無事だったという。

雨の路面で大型トラックがスリップ

一方、韓国で撮影されたのは、雨が降る中、大型トラックが突然スリップし、反対車線から中央分離帯を突き破って目の前に迫る瞬間だ。

真後ろを走っていた車のドライブレコーダーには、水しぶきを上げながらトラックと車が衝突する一部始終が捉えられていた。

トラックと衝突した車は前方部分が大破し、運転手は全治8週間の重傷を負ったという。

トラックは鮮魚を積んで走っていて、雨で濡れた路面で滑ってしまい、事故を起こしたという。

