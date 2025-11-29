現在FAのキム・ハソン、SNSで東京到着を報告

米大リーグのパドレスで活躍し、現在はブレーブスからFAになっているキム・ハソン内野手が来日している模様だ。突然のニュースにファンの間では「東京来てるのか！」「山手線いないかキョロキョロしてる」などと驚きの声が広がっている。

キム・ハソンは27日、自身のインスタグラムのストーリー機能を使って東京・羽田空港に到着した模様を公開。これに日本のファンが反応した。今季はレイズでシーズンをスタートしたものの。24試合に出場しただけでウェーバーを通じブレーブスへ移籍。来季は年俸1600万ドル（約25億円）の契約があったが、オプトアウトを選びFAとなっている。

X上にはファンの様々なコメントが並んでいる。

「え？ハソン東京来た？」

「ハソン来日してるらしいし山手線いないかキョロキョロしてる」

「ハソンが東京来てる！！」

「キム様（ハソン）、東京来てるのか！ペーニャも来てるみたいだし…」

「関西にも是非遊びに来て?」

「ハソンなんで東京来てるのか分かる人いる？」

野球界はオフになり、大リーガーが私的に日本を訪れるケースが増えている。ワールドシリーズでMVPを獲得したジェレミー・ペーニャ内野手（アストロズ）も、自身のSNSで日本到着を明らかにしており「キムハソンもペーニャも東京いるのか 皆んな俺の家来いよ」という声もあった。



