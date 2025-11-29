JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ

国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは29日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で第3日が行われた。金澤志奈（クレスコ）は9番パー5で見事にイーグル。キュートなリアクションに注目が集まった。

通算2アンダー8位から出た金澤の見せ場は、9番にやってきた。3打目はグリーン上でワンバウンドしてカップに吸い込まれた。「わぁぁぁ、入ったぁ！」と中継したU-NEXTの実況も興奮する一打だった。

金澤は両手を突き上げて小躍り。その後も満面の笑みでガッツポーズを見せた。日本女子プロゴルフ協会は「やったー！」と記し、公式Xで実際の様子を公開すると、ファンからは「やだ、可愛い」「素晴らしい」などの声が上がった。

30歳の金澤は、9月のソニー日本女子プロ選手権でツアー初優勝。この日は4アンダーとスコアを伸ばし、通算6アンダーで首位タイに浮上した。今大会は賞金総額1億2000万円、優勝賞金3000万円。



（THE ANSWER編集部）