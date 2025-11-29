気になる下半身 → おしゃれにカバー！【ZARA】大人が狙いたい！「キャロットパンツ」

太ももをカバーできる“ワイドパンツ”は大人世代に根強い人気ですが、そのトレンドが少しずつ変化しています。大胆なワイドシルエットやバレルレッグ、カーブパンツと注目が移ってきた中で、次に流行りそうなのが「キャロットパンツ」。名前のとおりニンジンのようなシルエットが特徴で、腰まわりにゆとりを持たせつつ、足先に向かってきゅっと細くなる絶妙バランスが魅力。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、イチオシのキャロットパンツを紹介します。

プリーツ裾が生み出す洗練された立体フォルム

【ZARA】「プリーツキャロットパンツ」\6,290（税込）

プリーツを効かせて立体感を生み出した、メリハリのあるキャロットパンツ。腰まわりを上手にカバーしつつ、足元がスッキリ見えるバランスで、ラフにもキレイめにも穿ける1本です。特にヒールパンプスや厚底シューズと好相性で、縦ラインを強調したスタイルアップも叶いそう。ウエスト部分は無駄な装飾が少なく、トップスINのスタイルもスマートに決まります。

カジュアルなステッチで大人カジュアルに

【ZARA】「ZW COLLECTION バックル付きキャロットワイドレッグパンツ」\10,990（税込）

同色ステッチが効いたキャロットパンツは、カジュアルさと品の良さのバランスが◎ 太もも部分にボリュームが出るようなシルエットで、コンパクトなトップスを合わせると、全体がキュッと引き締まりスタイルよく見えそうです。ウエスト後ろはバックルベルト付きで、さりげないおしゃれも楽しめるのがポイント。チョコレートのようなブラウンの色味がモダンなムードを漂わせてくれます。

Writer：Anne.M