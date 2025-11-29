ダンサーで俳優の田中泯が２９日、東京・日比谷のＴＯＨＯシネマズシャンテでドキュメンタリー映画「Ｒｙｕｉｃｈｉ Ｓａｋａｍｏｔｏ： Ｄｉａｒｉｅｓ」（大森健生監督）公開記念舞台あいさつを行った。

２０２３年に亡くなった世界的音楽家、坂本龍一さんの日記を基に、晩年の３年半に迫ったドキュメンタリー。坂本さんと深い交流があったことから、田中に日記の朗読が託された。

「いま生きている自分が坂本さんの日記を読む。皆さんに上手にお聞かせするのとはまた違う。一生懸命、一生懸命に出てくる言葉。センテンスになっていない部分もあり、相当考えましたね」といい、「体で受け止めないといけない言葉ばっかり。ナレーションの仕事は大好きですいぶんやってきたが、今回は猛烈なプレッシャーを感じた」と明かす。

ジャンルは違えど感性を研ぎ澄ませて生きてきた２人。語り合ったときを振り返り、「坂本さんは自分たちがいまこの世に生きている、ということから始まって。人間って一体、何をしていくんだろうか、これからどうしていくんだろうかっていう、そんな話ばっかり。世間話というか、宇宙的世間話だった」と感慨深げだった。