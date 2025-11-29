プロテニス選手の錦織圭が29日、埼玉県内で「第1回 イチロー DREAM FIELD DAY」に出席し、スポーツを通じて子供達と交流。マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさんとのテニスチャレンジを終え、イベントへの思いを明かした。

衣料品メーカー「ユニクロ」協力の元、次世代の夢を育む新たな活動として実施。元サッカー日本代表の内田篤人氏も参加した。

この日、テニスに初挑戦のイチローさんは、錦織にラケットの握り方から打ち方まで直接指導を受けると、さすがの運動神経で即再現。「股関節が使えない。手で打っちゃう」と苦戦も、練習ではトスを受けて華麗にコート内に打ち返した。

続けて、5球中1球でも錦織のサーブを打ち返すことができれば成功の“サーブチャレンジ”に挑戦。錦織は「イチローさんは天才なので打てると思うんですけど…」といじり、笑いを誘う場面もあった。

初球、約150キロのストレートボールをイチローさんが全力で空振りすると「できる！」と応援。ファウルが続くと、徐々に急速を抑えながらイチロー氏が返しやすいサーブを打っているようだった。

挑戦は惜しくも失敗。報道陣から「手加減したのか?」と聞かれると「しました」とぶっちゃけ。挑戦成功を後押ししたかったのだが、手加減したことを「いまずっと悔やんでいる。全力でやって、返せないっていうのを味わわせる方が良かったんだと勉強になりました」と目を細めた。

イチローさんから「僕52歳のおじさんなんで、そういうのもういらないっすから。プロを目指しているような若者には本物の厳しさを教え込むのは大事なことだと思います」と教えを受け、大きくうなずいていた。