E-girls 二代目リーダー・佐藤晴美さん（30）がプロデュースするガールズグループオーディション『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』で、デビューする10人が決定。新グループ名も発表されました。



このオーディションは、2020年に解散した“E-girls の復権”を掲げて行われているもの。今回、全国から集まった候補者の中からレッスンや合宿を重ね、選出されたファイナリスト11 人（COIROさん、HINATAさん、KOHARUさん、MANONさん、MOMOさん、MYU.Sさん、MYU.Yさん、NIKORIさん、TOAさん、YUNAさん、YURARAさん）が、神奈川県・洗足学園の前田ホールで行われた最終審査に挑みました。

最終審査は、数曲のパフォーマンスを通して、表現力や世界観、女性らしさや力強さを総合的に評価する方式。LDHの代表曲をリミックスした迫力あるダンストラック審査で開幕しました。

その後、2グループに分かれてのパフォーマンスを披露すると、ファイナリスト全員で、番組のテーマソング「one-way runway」をパフォーマンス。11人の明るく華やかな姿に佐藤さんは涙ぐみながら、「言葉にならないぐらい、いろんな思いがこみ上げてくるパフォーマンスで、みんなのこれまでの人生とか生きざまを感じられるような時間でした」と候補者に言葉をかけました。

そして、1時間にもおよぶ審査を経て、結果発表へ。新グループとしてデビューするのは、ファイナリスト11人のうち10人に決定。

デビューするのは（画像上段左から）TOAさん（20）、NIKORIさん（16）、MYU.Sさん（18）、HINATAさん（21）、YURARAさん（19）、（画像下段左から）KOHARUさん（17）、YUNAさん（21）、MYU.Yさん（18）、MOMOさん（17）、MANONさん（15）の10人。

佐藤さんは当初、新グループの合格者は、COIROさん含めたファイナリスト11人全員と考えていたそうですが、COIROさん自身から、“目指すアーティスト像を真摯（しんし）に追求したい”という相談があったことから、最終的に10人でデビューすることを決断したということです。

グループの人数について佐藤さんは、「10人にしたのは妥協ではない。（オーディション期間の）1年を通して全員の成長と個性を見てきた中での確信のある判断」と説明しました。

また、審査の最後にグループ名も発表され、「繋がりの輪”CIRCLE”が、これからの時代”ERA”を作っていく」という意味を込めて「CIRRA（読み：シーラ）」に決定しました。