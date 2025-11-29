27日のCLリーグフェーズではバイエルンを破ったアーセナル。これでCLは5連勝となり、リーグ首位。一方のプレミアリーグでは12試合を終えてこちらも首位と、充実した25-26シーズンを過ごしている。



そんなアーセナルがプレミア第13節で対戦するのは、同じくロンドンを本拠地とするチェルシー。現在勝ち点6差でアーセナルを追う2位のクラブであり、チェルシーのホームで直接対決が行われる。





昨季はリーグ戦で2度対戦しており、1勝1分でアーセナルが勝ち越している。『BBC』によると、このビッグロンドン・ダービーではコール・パーマーがスカッドに復帰する可能性があるようだ。チェルシーの指揮官であるエンツォ・マレスカ監督が「彼は先発出場できる」とエースの復帰に言及している。「(彼の復帰に)全員が喜んでいる。そして最も重要なのはコール自身が喜んでいるということだ。なぜなら、サッカー選手は試合に出場し、毎日トレーニングに参加したいと願うからだ」「彼は我々の最高の選手だ。復帰が本当に嬉しい。ただ、100%の状態になるには時間がかかる。彼が過去に見せた素晴らしいパフォーマンスには疑いはないし、今後はクラブに大きな貢献をしてくれると思う」昨季のパーマーの活躍は周知の事実で、公式戦52試合で18ゴール14アシストを記録している。一方で今季は怪我に悩まされ、公式戦4試合にしか出場していない。ここまで好調を維持しているアーセナルでもパーマー復帰となれば、この対チェルシーは厄介な一戦となるだろう。昨季は勝ち越した相手だが、今季も白星を挙げることはできるのだろうか。