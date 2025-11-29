神奈川県高野連主催の「第６回野球であそぼうｉｎ横浜スタジアム」が２９日、横浜スタジアムで行われ、ロッテからドラフト３位で指名された奥村頼人投手も参加した。

甲子園で活躍した奥村の前には、サインをもらおうという少年少女が列をなした。列は１時間近く途切れなかったが、奥村はイヤな顔ひとつせずに笑顔で対応。「僕、どんなものにも書こうと思っていて」と明かすと、その理由を続けた。原風景は２０１７年。西武のキャンプを見学したときだという。「新人だった今井選手にゴミみたいな紙に書いてもらって、ずっと家に飾っていたんです。そこからどんなものにも書こうと思っていたので」。色紙でなくても帽子のつばの裏、ユニホーム、グラブにペンを走らせていった。

今井からもらったサインは今でも部屋に飾ってあるという。この日、奥村のサインをもらった少年が、それを励みに甲子園に出場し、さらにはプロ野球選手になるかもしれない。「あこがれてもらえるような存在になりたいと思うので、しっかり頑張りたいと思います」と奥村。まだ入団前だが、ファンを大切にするというプロの心構えはできている。（秋本 正己）