実は多くの人がストレスに感じている、毎日の献立作り。たんぽぽ・白鳥久美子が自身の工夫を明かした。

【映像】たんぽぽ・白鳥＆森川キャスターの「1週間の献立」

ナイル株式会社の「宅食グルメ」で全国の既婚・就業男女を対象に料理の苦手意識に関して去年アンケートを行ったところ、半数を超える58.8％、約6割の人が苦手意識を持っていることがわかった。

また実際に街の人からは以下のような声が聞かれた。

「正直しんどい。夫の食べたいものが違っていたり、食材が何もないときは1日考えていたりする。参考になるため弁当屋のメニューをわりと参考にしている」（50代主婦）

「20代の時、当時はネットが発達していなかったため、仕事から帰ってきてレシピ本とにらめっこしながら2〜3時間かけて作っていたため、結構疲れた。（今は）時間がある時にInstagramでおいしそうな料理を保存している」（50代 子育て中の母）

ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサー（MC）を務める、お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子は、街の声に同意しつつ以下のように語る。

「私もInstagramで見たり、子どもが通う保育園の給食のメニューを参考にさせてもらったり。大人のは適当（笑）」（たんぽぽ・白鳥久美子、以下同）

食事の支度、何がストレスに？

前述のアンケートで「食事の支度でストレスに感じるもの」を聞いたところ、圧倒的に「毎日の献立を考える」ことが挙げられた。

白鳥は「一緒だと思い嬉しかった」と述べつつ、「私はテレビ番組の収録でひな壇にいるときに考えているときがある。仕事に脳みそを全部使いたいのに、家の献立を考えてしまって…」と赤裸々に語った。

また普段の献立作りについて、自身の工夫を以下のように明かす。

「少ないレパートリーの中で、例えば醤油味のベースのものをトマトに変えてみたりなどのことしかやらないが、最近は家にある食材を入れると『こんなのどうですか』と提案してくれるアプリがあるため、考えるのをそちらに任せているところはある」

（『わたしとニュース』より）