なでしこジャパン、カナダ戦のスタメン発表！ 谷川萌々子ら先発…長谷川唯もベンチ入り
「MS&ADカップ2025」カナダ女子代表戦に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のスターティングメンバーが発表された。
ニルス・ニールセン監督は、DF熊谷紗希やMF谷川萌々子らを先発で起用。前日練習で別メニュー調整となっていたMF長谷川唯はベンチスタートになった。
試合は『長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）』で開催され、15時30分からのキックオフ予定。試合の模様はTBS系列にて全国生中継され、TVerでのライブ配信も予定されている。
なでしこジャパンのカナダ戦メンバーは以下の通り。
▼GK
1 山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）
▼DF
4 熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
13 北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
5 高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
6 古賀塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
▼MF
10 長野風花（リヴァプール／イングランド）
7 宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
15 藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
19 谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）
▼FW
11 田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
8 清家貴子（ブライトン／イングランド）
▽GK
12 平尾知佳（グラナダ／スペイン）
23 大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
▽DF
21 守屋都弥（エンジェル・シティFC／アメリカ）
2 遠藤優（ウェストハム／イングランド）
3 南萌華（ブライトン／イングランド）
22 石川璃音（エヴァートン／イングランド）
18 白垣うの（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
▽MF
24 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
14 長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
16 三浦成美（ワシントン・スピリット／アメリカ）
25 中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）
26 吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）
17 浜野まいか（チェルシー／イングランド）
20 松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）
▽FW
9 植木理子（ウェストハム／イングランド）
