なでしこジャパン、カナダ戦のスタメン発表！　谷川萌々子ら先発…長谷川唯もベンチ入り

写真拡大

「MS&ADカップ2025」カナダ女子代表戦に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のスターティングメンバーが発表された。

　ニルス・ニールセン監督は、DF熊谷紗希やMF谷川萌々子らを先発で起用。前日練習で別メニュー調整となっていたMF長谷川唯はベンチスタートになった。

　試合は『長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）』で開催され、15時30分からのキックオフ予定。試合の模様はTBS系列にて全国生中継され、TVerでのライブ配信も予定されている。

　なでしこジャパンのカナダ戦メンバーは以下の通り。

■なでしこジャパン　スターティングメンバー


▼GK
1　山下杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

▼DF
4　熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）
13　北川ひかる（エヴァートン／イングランド）
5　高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
6　古賀塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

▼MF
10　長野風花（リヴァプール／イングランド）
7　宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
15　藤野あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）
19　谷川萌々子（バイエルン／ドイツ）

▼FW
11　田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）
8　清家貴子（ブライトン／イングランド）

□なでしこジャパン　ベンチメンバー


▽GK
12　平尾知佳（グラナダ／スペイン）
23　大熊茜（INAC神戸レオネッサ）

▽DF
21　守屋都弥（エンジェル・シティFC／アメリカ）
2　遠藤優（ウェストハム／イングランド）
3　南萌華（ブライトン／イングランド）
22　石川璃音（エヴァートン／イングランド）
18　白垣うの（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

▽MF
24　成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
14　長谷川唯（マンチェスター・シティ／イングランド）
16　三浦成美（ワシントン・スピリット／アメリカ）
25　中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）
26　吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）
17　浜野まいか（チェルシー／イングランド）
20　松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

▽FW
9　植木理子（ウェストハム／イングランド）