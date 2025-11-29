SUPER JUNIORがタイ洪水被災地へ100万バーツ寄付　SMタイ法人も300万バーツ支援

タイ南部地域で記録的な豪雨による洪水被害が続くなか、SMエンタテインメントのタイ合弁法人であるSM TrueとSUPER JUNIORが寄付を行った。

SM Trueは11月28日、公式SNSを通じて今回の災害で困難に直面している人々を支援するため、SM Trueが300万バーツ（日本円＝約1465万円）、SUPER JUNIORが100万バーツ（約488万円）をタイ赤十字社に寄付したことを発表した。

特にSUPER JUNIORは、11月29日〜30日にバンコク・インパクトアリーナでデビュー20周年ワールドツアー「SUPER SHOW 10」を開催する予定であり、寄付だけでなく音楽とステージを通して現地ファンに力を届けたい考えだという。

また、寄付の知らせとともに「甚大な被害を受けたすべての住民の皆様に深い哀悼と心からのお見舞いを申し上げます」「被災地の復旧と支援のために尽力しているすべての関係機関とボランティアの皆様のご尽力に深く感謝申し上げ、被災地域の一日も早い復旧と、皆様の安全を心よりお祈りいたします」とコメントを添えた。