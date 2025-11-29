Photo: mio

王道モデルで間違いなかった。

フルタイムのほとんどを過ごす場所がこのデスク。恥ずかしながら、約1年前まではいわゆる学習机に安価なチェアを合わせて使っていたのですが、腰も首も慢性的に痛みが出て座っているのがつらいような状況に。そこで取り入れたのが、昇降デスクの定番モデルFlexiSpot「EF1」です。

あれから約1年経った今では、机に向かうのが本当に楽になったのです。

1日デスク作業しても身体がつらくない

Photo: mio FlexiSpot 「EF1」足：黒、天板：メイプル 100cm×60cm

昇降デスクに替えてから、1日のうち3割程度は立って作業するスタイルに。

これまでは1日座っていると身体がつらかったのですが、うまく立ち姿勢を取り入れることで、凝り固まるのを防げるように感じています。立って作業するなんて想像もつかなかったのですが、始めてみるとこれが意外と楽。タイピングの時に肘が90度前後になる高さにすると、立ち姿勢でも肩がすくまず自然な姿勢でいられます。

Photo: mio

例えば寝起きや昼食直後など、眠気を感じやすいタイミングには立ち姿勢で。眠気も座り疲れもこれでうまくコントロールできるようになり、作業効率が格段に上がったと実感しています。

ちなみに、立ち姿勢にはリカバリーサンダルがおすすめ。素足だと30分が限界ですが、これがあると1〜2時間足の不快感を感じることなく集中力が続くかな。

FLEXISPOT 電動式スタンディングデスク(幅120×奥行60,メモリー機能付き) 23,807円 Amazonで見る PR PR

昇降がスピーディ

GIF: mio

昇降はこんな感じにスピーディ。

4つの「高さ記憶ボタン」だとワンタッチで好みの高さにセットできるほか、無段階の高さ調整もできます。昇降デスクに替えて高さを試していく中で分かったのですが、特にタイピングはデスクの繊細な高さの違いで打ちやすさが大きく変わるんです。だから、この無段階調整の昇降デスクを選んでよかったな〜と。

こんなに軽々動いているように見えて、耐荷重約70kgととても力持ち。天板の裏にCPUをぶら下げるアクセサリもあるくらいなので、かなり頼もしい。

Photo: mio

そして、電動昇降するとなるとどうしても必要なのが電源の確保です。延長コードをうまく使うかコンセント差し込み口の近くに設置するか、昇降デスク自体の電源周りはひと工夫必要になると思います。

コード整理は山崎実業と相性抜群

Photo: mio

昇降デスクの電源含め、コード周りは山崎実業の「デスク下 天板ケーブルラック ロング」を使用中。天板に挟みこんだり足元に置いたりするものもありますが、足に当たらなくて抜き差ししやすいものを探してこれにたどりつきました。あとは地面にケーブルボックスを置くと、昇降の時にケーブルの長さが足りなくて大変なことになりますからね。山崎実業のこれは、天板裏から木ネジを4箇所打つ必要がありますが、おかげで約1年使った今でもグラつくことなく使えています。

山崎実業(Yamazaki) デスク下 天板ケーブルラック ロング ホワイト 約W63.5×D12×H17cm タワー tower ケーブル 電源タップ 収納 ネジで固定 カバー付き 4478 4,755円 Amazonで見る PR PR

そして垂れ下がるコードをケーブルスリーブでまとめたら少しはスッキリ。デバイスの集まるデスクにコードが多いのは仕方ないけれど、こうしてケーブルラックとケーブルスリーブを使って、ケーブル周りのストレスをなくせました。

Photo: mio

このFlexiSpot 「EF1」に替えてからは、ずっと悩まされていた腰や首の凝りも楽になり、座っているのがつらいということもなくなりました。あとは、普通に立って作業するってちょっとした気分転換にもなっていいかも。

「初めてのスタンディングデスクにおすすめのスタンダードモデル」というFlexiSpotの言葉をそのまま受け取り導入したけれど、結果的にはとてもいい買い物だったのでした。