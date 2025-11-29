アニメのONE PIECE（ワンピース）の主題歌などで知られる歌手の大槻マキさんが28日、上海で開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」のステージで歌唱中に、照明や音響の電源が切られ、舞台から降りるよう求められた。高市早苗首相が7日の国会答弁で台湾有事の関連発言をして中国が猛反発して以来、中国では日本人アーティストの公演などの中止が相次いでいる。台湾メディアのネクストアップル（Next Apple）などが伝えた。

大槻マキさんの所属事務所は29日、「28日のステージにつきましては、パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました」と説明し、29日の出演も同様の事情で中止になったと紹介した。

「バンダイナムコフェスティバル2025」のステージで大槻さんが歌唱中に、突然舞台の照明が消え、音楽も途絶えた。大槻さんは何が起きたのか分からず驚いた。すぐに2人のスタッフが舞台に駆け上がり、状況を説明しながら大槻さんの手からマイクを取り上げ、直ちに退場するよう求めた。大槻さんは口を大きく開けて信じられないという表情を見せたが、舞台を降りるしかなかった。

すぐに出演終了のアナウンスが流れた。会場では「直接中止か。ワオ。イカれてる」「バッサリ、バッサリ、全中国でバッサリ」「常軌を逸している。あまりに失礼」といった声が沸き起こった、中国のネットユーザーは、「大槻さんの歌は、中国で聴くことができる最後の日本の歌声だったかもしれない」などと評した。 大槻マキ



高市早苗首相の国会での発言以来、これまでにボーイズグループのJO1（ジェイオーワン）、フォークデュオのゆず、歌手の浜崎あゆみさん、ロックバンドのシド、歌手の斉藤朱夏さんなどの中国での出演が中止された。吉本興業は20日から22日まで上海で開催されていた「第11回上海コメディフェスティバル」での「よしもとコメディスペシャル」の4公演をすべて中止し、アニメ音楽誌のリスアニ！ による上海ライブも中止された。（翻訳・編集/如月隼人）