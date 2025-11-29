É×¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿ÀÄ³Ø¸µ¥¨¡¼¥¹¡Ä29ºÐ½÷Í¥¡¢»º¸å1¥«·î¤Îà¥Ò¡¼¥ë¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«á»Ñ¤Ë¡Ö»º¸å¤¹¤°¤Ç¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Ò¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê»Ñ
¡¡É×¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ä¡£29ºÐ½÷Í¥¤Î»º¸å1¥«·î¤Îà¥Ò¡¼¥ë¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«á»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ä¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¶âµ×ÊÝ²ê°á¡£
¡¡¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¤·¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Î½ý¤¬ÄË¤¹¤®¤Æ¾å¼ê¤¯Êâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤°¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¤Þ¤À½ýÄË¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Î½ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¼£¤ê¤Þ¤¹¤«¡Ä¡Ä?¤Þ¤µ¤«±Ê±ó¡Ä¡Ä?¡×¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥ë¤Ç¥¥á¤Æ¤ë»Ñ¤â¹¥¤¤À¤±¤É¡×¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼²á¤®¤ë¡×¡Ö»º¸å¤¹¤°¤Ç¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶âµ×ÊÝ¤Ï2023Ç¯¤Ë¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢GMO ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÎ¦¾åÄ¹µ÷Î¥Áª¼ê¤Î²¼ÅÄÍµÂÀ¤µ¤ó¤ÈºòÇ¯¡¢·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£ºòÇ¯5·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤!¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤ËÉ×ÉØ¤Ç½Ð±é¤·¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÁö¤ë²¼ÅÄ¤µ¤ó¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¶âµ×ÊÝ¤¬°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²¼ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¿Ê³Ø¸å¡¢2Ç¯»þ¤«¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2¡Á4Ç¯À¸¤Î»°Âç±ØÅÁÁ´½Ð¾ì¡¢È¢º¬±ØÅÁ8¶è3Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤ÏGMO¥¢¥¹¥ê¡¼¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Î3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÅ²¬¥Þ¥é¥½¥ó2025¤ò¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£