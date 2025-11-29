なでしこジャパンがカナダ戦のスタメンを発表！ 北川ひかる、谷川萌々子らが先発！ 長谷川唯はベンチスタート
日本女子代表は11月29日、「MS&ADカップ2025」でカナダ女子代表と長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で対戦する。
この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、北川ひかる、谷川萌々子らが先発。主将の長谷川唯はベンチスタートとなった。
先発の11人は以下の通り。
GK
山下杏也加(マンチェスター・シティ)
DF
熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)
北川ひかる(エバートン)
高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
古賀塔子(トッテナム)
MF
長野風花(リバプール)
宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
藤野あおば(マンチェスター・シティ)
谷川萌々子(バイエルン)
FW
田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
清家貴子(ブライトン)
控えメンバー）
GK
平尾知佳（グラナダ/スペイン）
大熊茜（INAC神戸レオネッサ）
DF
守屋都弥（エンジェル・シティ）
遠藤優（ウェストハム）
南萌華（ブライトン）
石川璃音（エバートン）
白垣うの（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
MF
成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
長谷川唯（マンチェスター・シティ）
三浦成美（ワシントン・スピリット）
中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）
吉田莉胡（INAC神戸レオネッサ）
浜野まいか（チェルシー）
松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ）
FW
植木理子（ウェストハム）
ニルス・ニールセン監督体制でのなでしこジャパンは、初陣となったシービリーブスカップで３連勝を飾り初優勝。しかしその後の国際親善試合では６戦で２分４敗と勝ちがない状況だ。果たしてカナダ戦では勝利を掴めるか。試合は15時30分キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
