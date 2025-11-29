◇NBAカップ1次リーグ第4戦 レイカーズ129−119マーベリックス（2025年11月28日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が28日（日本時間29日）の本拠地マーベリックス戦で先発出場。前半無得点から修正して、後半だけで4本の3Pシュートを決めるなど14得点マーク。チームも接戦を制して今季初の6連勝。そしてNBAカップも4連勝で決勝トーナメントに駒を進めた。

この日は、NBAカップ1次リーグ最終戦でマーベリックスと激突。そして元チームメートであるアンソニー・デイビスと初対戦となった、八村もスタメンに名を連ねた。第1Qはシュート機会がありながらも決めきれず無得点。残り2分49秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り8分20秒からコートに立ったが、シュートを決めきれずに残り2分4秒でベンチに下がって、前半はまさかの無得点に終わった。

第3Qはスタートから出場。残り8分31秒で右コーナーから3Pシュートを決めて待望の初得点。直後の残り8分4秒にも同じ右コーナーから2連続となる3Pシュートを決めた。残り3分7秒でベンチに下がった。

最終Qスタートからコートに戻った。残り9分54秒には左コーナーから3Pシュートを沈めた。残り2分44秒には右ウイング付近からドライブイン。フリースローライン付近からジャンプシュートを決めた。

八村は36分20秒で14得点4リバウンドを記録した。シュートは13本試投で5本成功。FG成功率は38.5％。3Pシュートは8本試投で4本成功。3P成功率は50％だった。

チームは前半2点ビハインドで折り返し。後半は前半から好調だったルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスが得点を量産。リーブスはチーム最多38得点8リバウンドをマーク。ドンチッチは35得点11アシストのダブルダブルを達成して、接戦を制して今季初の6連勝を飾った。

▼ルカ・ドンチッチ 試合中ずっとダブルチームをしてきたので、それをうまく利用してプレーした。（チーム最多38得点のリーブスについて）素晴らしかった。彼はシーズンを通して素晴らしい活躍をしてくれてる。いつも自分のことをたくさんサポートしてくれて、本当に感謝している。彼がチームにいるのは最高だ。2人でいろんなことができるからね。初めて彼のチームメートになれてとてもうれしいよ。

▼オースティン・リーブス 良いプレーを心がけて、チームメートを信頼して、戦術を信じてやっている。僕たちのチームには間違いなく、史上最高級のパサーが2人いるから、相手の注意を一際惹きつけてくれる。