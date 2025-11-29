ダイエー、阪神など4球団で627試合に登板した下柳剛氏（57）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。ヤクルトはケガ人が多いという持論に自ら答えを出した。

下柳氏が、元ヤクルト監督の古田氏、真中満氏に対して「1個聞きたいんやけど、ヤクルトって何で毎年故障者が出んの？」と直球質問した。

ただ、真中氏は“ヤクルト＝ケガ人が多い”とはイメージ先行と否定。「主力に出てるからで全体のトータルは他球団と変わらないと思うんです。今回は村上（宗隆）とか…」と主張した。

下柳氏は主力がケガすることがやはり問題と指摘した。

古田氏は「ケガするのは練習不足っていうけど、手を抜いてるヤツはケガしない」と、かばった。

それでも下柳氏は「ヤクルトのケガの原因は球場にあると思う」と持論をぶつけた。

歴史のある東京六大学野球のリーグ戦を優先するため、大学野球のある日はプロ野球は試合前練習ができない。道路を挟んだ場所にある室内練習場と草野球も使用するグラウンドに移動して練習するしかない。

下柳氏は「試合前の練習量が圧倒的に足りないというか（物理的に）できない。でも試合では全力でやろうとする」それがケガを誘発していると指摘した。

五十嵐亮太氏も加わり、それでもヤクルトの選手は工夫しながら十分な練習をしていると主張したが、下柳氏は「じゃあ神宮球場の固い人口芝と甲子園の整備された天然芝とどっちで練習したい？」と持論を曲げなかった。