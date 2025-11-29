【ラグビー】Ｕ２０日本代表候補「関東トライアル合宿」参加メンバー２４人を発表！明治大から最大６人など大学生２２人を選出　高校生は吉澤輝とマイカ・タヴェタの２人

ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、１２月７日〜８日に実施する「Ｕ２０日本代表候補 関東トライアル合宿」（東京都府中市・トヨタ府中スポーツセンター）に参加するメンバー２４人を発表しました。



１週前の関西でのトライアル合宿に続いて、今回関東で行われる２日間の合宿。来年に行われるＵ２０世代の世界一決定戦「ワールドラグビーＵ２０チャンピオンシップ」のメンバー選考を見据え、国際舞台での活躍が期待される有望な選手たちが召集されました。





メンバーは、関東の強豪大学を中心にＦＷ１１人・ＢＫ１３人の２４人。明治大学から最大の６人、帝京大学から４人と、大学生が２２人選出されました。また、高校日本代表候補の吉澤輝選手（国学院久我山）とマイカ・タヴェタ選手（開志国際）の２人が高校生メンバーとして名を連ねました（マイカ・タヴェタ選手はＵ２０日本代表の資格はないものの、高校日本代表の選考を兼ねて召集）。出場国が１２か国から１６か国に拡大した、来年度の「ワールドラグビーＵ２０チャンピオンシップ」。これらの選手の中から、将来のＪＡＰＡＮを背負う逸材が現れるのか、期待が高まります。＜関東トライアル合宿参加メンバー＞ＰＲ 原悠翔（明治大学）ＰＲ 吉澤輝（国学院久我山高校）ＨＯ 井本章介（明治大学）ＨＯ 高山成王（帝京大学）ＬＯ 熊谷鼓太郎（明治大学）ＬＯ 服部凰真（帝京大学）ＬＯ 百武聖仁（明治大学）ＬＯ マイカ・タヴェタ（開志国際高校）※ＬＯ 益田遥眞（流通経済大学）ＦＬ/ＮＯ８ 佐藤椋介（流通経済大学）ＦＬ/ＮＯ８ 大門一心（帝京大学）ＳＨ 尾関航輔（慶應義塾大学）ＳＨ 小坂莉央（ウェリントンカレッジ ＮＺＬ）ＳＨ 奈良夏（流通経済大学）ＳＨ ヴァンダム・宮内 ジョン友悟（ＵＳＯＮ Ｎｅｖｅｓ ＦＬＡ）ＳＯ 神尾樹凛（明治大学）ＳＯ 長濱堅（明治大学）ＣＴＢ 岩倉吏臣（山梨学院大学）ＣＴＢ 徳山凌聖（法政大学）ＣＴＢ 福本亘（法政大学）ＣＴＢ 山口海晴（帝京大学）ＷＴＢ 草薙拓海（慶應義塾大学）ＦＢ 篠原悠士（山梨学院大学）ＦＢ 星野瑛太（法政大学）※Ｕ２０日本代表の資格はないが高校日本代表の選考を兼ねて参加予定＜関東トライアル合宿＞１２月７日（日）〜１２月８日（月）トヨタ府中スポーツセンター（東京都府中市）