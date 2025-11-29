【ラグビー】Ｕ２０日本代表候補「関東トライアル合宿」参加メンバー２４人を発表！明治大から最大６人など大学生２２人を選出 高校生は吉澤輝とマイカ・タヴェタの２人
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、１２月７日〜８日に実施する「Ｕ２０日本代表候補 関東トライアル合宿」（東京都府中市・トヨタ府中スポーツセンター）に参加するメンバー２４人を発表しました。
１週前の関西でのトライアル合宿に続いて、今回関東で行われる２日間の合宿。来年に行われるＵ２０世代の世界一決定戦「ワールドラグビーＵ２０チャンピオンシップ」のメンバー選考を見据え、国際舞台での活躍が期待される有望な選手たちが召集されました。
出場国が１２か国から１６か国に拡大した、来年度の「ワールドラグビーＵ２０チャンピオンシップ」。これらの選手の中から、将来のＪＡＰＡＮを背負う逸材が現れるのか、期待が高まります。
＜関東トライアル合宿参加メンバー＞
ＰＲ 原悠翔（明治大学）
ＰＲ 吉澤輝（国学院久我山高校）
ＨＯ 井本章介（明治大学）
ＨＯ 高山成王（帝京大学）
ＬＯ 熊谷鼓太郎（明治大学）
ＬＯ 服部凰真（帝京大学）
ＬＯ 百武聖仁（明治大学）
ＬＯ マイカ・タヴェタ（開志国際高校）※
ＬＯ 益田遥眞（流通経済大学）
ＦＬ/ＮＯ８ 佐藤椋介（流通経済大学）
ＦＬ/ＮＯ８ 大門一心（帝京大学）
ＳＨ 尾関航輔（慶應義塾大学）
ＳＨ 小坂莉央（ウェリントンカレッジ ＮＺＬ）
ＳＨ 奈良夏（流通経済大学）
ＳＨ ヴァンダム・宮内 ジョン友悟（ＵＳＯＮ Ｎｅｖｅｓ ＦＬＡ）
ＳＯ 神尾樹凛（明治大学）
ＳＯ 長濱堅（明治大学）
ＣＴＢ 岩倉吏臣（山梨学院大学）
ＣＴＢ 徳山凌聖（法政大学）
ＣＴＢ 福本亘（法政大学）
ＣＴＢ 山口海晴（帝京大学）
ＷＴＢ 草薙拓海（慶應義塾大学）
ＦＢ 篠原悠士（山梨学院大学）
ＦＢ 星野瑛太（法政大学）
※Ｕ２０日本代表の資格はないが高校日本代表の選考を兼ねて参加予定
＜関東トライアル合宿＞
１２月７日（日）〜１２月８日（月）
トヨタ府中スポーツセンター（東京都府中市）