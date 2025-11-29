歌手の和田アキ子（75）が29日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。かつて親交が深い明石家さんま（70）との交際を疑った女優を明かした。

番組では12月13日放送回に女優の浅田美代子をゲストに迎え、「アッコ＆美代子の年忘れ爆笑スペシャル！」として生放送する。和田は「タイトルも凄いですね。なんで爆笑って分かるんですか？」と反応。「何なんでしょうね。爆笑スペシャルって。まだしゃべってないのに」とボヤいた。

とはいえ、浅田とは旧知の仲であり「もう本当に長い付き合いだから。だって、美代子が所属していた昔の事務所、今の事務所の社長とも仲いいのよ。昔、麻雀仲間だったし。昔の事務所も飲み仲間だったの。事務所の社長とかも。美代子は確かね、東京のど真ん中に生まれてんのよ」と話した。

垣花正アナウンサーは「アッコさんと浅田美代子さんって共通のお知り合いも多いじゃないですか。例えば、さんまさんもそうだし」と指摘。和田は「美代子は、さんまとも仲良いし。昔よくあったのは、日本のお正月にオーストラリア行くと向こうは夏やから、私もオーストラリアへ行って。その時に美代子はいつも一緒に行ってたから。後で合流するとかね、さんまのマンションに。その当時は佐藤浩市くんとかゴルフをみんなでして。私は美代子に（さんまと）“お前できてんの？”って言ったことあるもん」と告白。「“なんでそんなに行くの？旅行で。家泊まって”って。（浅田は）“できてませんよ！”って言ってたけど。それぐらい（さんまと）仲良いのよ」と話した。

さらに「さんまもそうだし、（樹木）希林ちゃんも美代子は物凄く仲良かった」と話すと、垣花アナも「樹木希林さんとの交流もアッコさんもあるわけで、そういう意味ではそういうお友達界隈が、非常に人間関係が似ている」と応じた。