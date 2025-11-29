松井珠理奈、両サイドカットアウトで美ボディ際立つ「斬新なデザイン」「着こなせるのすごい」
【モデルプレス＝2025/11/29】元SKE48の松井珠理奈が11月28日、公式Instagramを更新。美しいスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳元SKE「着こなせるのすごい」斬新デザインで美ボディ披露
松井は「AKB武道館リハ参加し始めました バキバキ踊ってます」と12月4日から7日に東京・日本武道館で行われるAKB48の結成20周年コンサート「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館」に触れ、AKB48の楽曲「ポニーテールとシュシュ」のダンスを披露。大胆なカットアウトのトップスからは美しい肌とスタイルが輝いている。
この投稿にファンからは「懐かしい」「斬新なデザイン」「着こなせるのすごい」「最後まで楽しそう」「このダンスと曲が青春そのもの」「華奢」「理想のスタイル」「元気なダンスで可愛い」「キレキレ」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆松井珠理奈、美肌披露
