「第１回イチローＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ ＤＡＹ」（２９日、和光スポーツアイランド）

小中学生が野球、サッカー、テニスに挑戦するイベントが行われ、元大リーグ・マリナーズのイチロー氏、元サッカー日本代表の内田篤人氏、テニスの錦織圭がコーチ役を務めた。

イチロー氏がテニスに挑戦し、錦織にラケットの持ち方から指導を受けた。その後、錦織のサーブレシーブにチャレンジしたが、最初はラケットに当てるのがやっとだった。その後、ネットに当たるまでは返せるようになった。

それについて問われたイチロー氏は「だんだん、手加減してるんだもん。そら、当たるようになるでしょ」と苦笑い。「横から見てるとそれほど分からないようにも多分されてるんですよ。僕から見たらそんなんもうあからさまで。それは錦織選手の優しさだなって」と話すと錦織が「よくなかったですね」と反省した。

一方で「内田選手はすごく厳しいタイプだな。それも面白かった。ビシバシいくタイプなんだろうなって」とサッカーの感想も話し、「普段、野球の世界にいるとなかなかイジられることがないが、２人からはそういう空気を感じて、結構、新鮮な気持ちで臨めました」と振り返った。