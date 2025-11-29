仙台出身で楽天ファンとして知られるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」が２９日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」で、ＭＬＢのドジャースなどでプレーした前田健太投手が、楽天への入団が決まったことについて語った。

楽天は２６日に前田と契約合意したと発表したが、伊達は「実は公になる前にマエケンさんから電話いただきました。何だろうと思って、そしたら『お世話になります』。お世話になりますって別に僕、楽天球団の人じゃないですよ」と明かした。

前田との付き合いは「広島カープ時代に何回かご飯食べたり。あと『絵心ない芸人』で一緒に『アメトーーク』出たりとか」。

相方の富澤たけしは「絵心ないグッズが出るんじゃないですか？」と、「アメトーーク」（テレビ朝日系）の「絵心ない芸人」に出演している前田の公式グッズを楽天が売り出すのでは、と予想。伊達も「あ〜、出るかもね。マエケン投手の絵描いたＴシャツとかね」と同調すると、富澤は「お前と『絵心ない対決』も仙台の番組ではあるでしょうし」と話していた。