日本ラグビー協会は２８日、「ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ ２０２７」を運営する２０２７年国際園芸博覧会協会、およびリーグワンと共に、持続可能な社会環境作りを目指す包括連携協定を締結。同日は東京・秩父宮ラグビー場で締結式が行われ、日本協会の土田雅人会長が「『ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ ２０２７』開催にあたり、その理念の実現に向け、日本協会とリーグワンと一緒にスクラムを組み、持続可能な社会の実現に向けて取り組みますことを、感謝申し上げます」とあいさつした。

２４年１０月に国連の「スポーツを通じた気候行動枠組み」に署名し、持続可能な環境作り推進宣言を行った日本協会。試合会場でのＣＯ２排出量算定や、食用油の回収など自治体を連携した啓発活動に取り組んでいる。今協定を通じ、レガシープログラムとしてエキスポ会場内に桜の木を植樹するなどの施策を実施予定。土田会長は「１９３０年の初代日本代表の桜のエンブレムは、つぼみの状態でした。今の満開のエンブレムになったのは、オックスフォード大学との対戦を迎えた１９５２年から。桜の満開を待ちわびる思いと先人たちの情熱を、私たちは大切に継承していきたい」と語った。

「ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ ２０２７」は、２７年３月１９日から９月２６日まで、横浜市で行われる。