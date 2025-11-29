女優の土屋太鳳が「大切なお知らせ」を報告し、話題になっている。

２９日にインスタグラムで「大切なお知らせを…！！！」と書き始めると「なんと今年の大晦日（みそか）は演じる姿を観（み）ていただきながら年越しをすることが出来そうです！」と発表。

「１２月３１日のごご５：００から深夜１：００まで放送される『ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎＳＰ』でのドラマ、『ザワつく！大追跡高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜』に参加させていただきます！」と続けた。

番組内容に触れ「＃長嶋一茂 さん、 ＃石原良純 さん、＃高嶋ちさ子 さんというお会いするだけで運が上がりそうな方々との大晦日をぜひぜひゆっくり過ごしていただけたらと思います」とオフショットを添え、呼びかけた。

この投稿にファンからは「太鳳ちゃん綺麗 大晦日に太鳳ちゃん見れるなんて幸せだな」「わ〜！楽しみにしてます！！！」「年越しを太鳳ちゃんを見ながら出来るなんて凄く嬉（うれ）しいです」「おっとかわいすぎ」「太鳳ちゃん美しいです 大晦日に太鳳ちゃん見れるの嬉しいです」といった声があがっている。