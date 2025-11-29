渡辺直美、目出し帽でアメリカ観光「魚肉ソーセージみたい」と反響 ハリセンボン・春菜はミッキーマウスを前に「歯の詰まりを…」
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（42）が29日までに自身のインスタグラムを更新。タレント・渡辺直美（38）とのニューヨーク＆フロリダ旅行の様子を公開した。
【写真】「魚肉ソーセージみたい？」ピンクの目出し帽でアメリカを観光した渡辺直美&近藤春菜※3枚目
近藤は「ニューヨークとフロリダの写真見てください〜」とつづり、渡辺との2ショットなどを披露した。渡辺はピンクのニットの目出し帽を被って観光する様子の写真が公開され、近藤は「魚肉ソーセージちゃんと観光」「新生姜さんと観光」などと記した。
ミッキーマウスと近藤が映る写真には「後ろのスターたち撮ってると思って気ぃぬいて歯の詰まり取るなよ」とコメントし、近藤の口が若干歪んでいるのが写真で確認できた。
コメント欄には「魚肉ソーセージみたい」「なおみたん岩下の新生姜すぎる」などの反響が寄せられた。
