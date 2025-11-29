復元塗装された特急「サザン」10000系

南海電気鉄道は創業140周年を記念し、かつて大阪球場を本拠地に活躍した「南海ホークス」の球団歌を、難波駅の列車発車メロディーとして使用することを発表しました。2025年12月3日(水)から難波駅の5・6番ホームで、ホークス時代の球団歌『南海ホークスの歌』の一部が流れます。この企画は、難波駅での特急「サザン」への球団マーク表示や、ホークスOBの江本孟紀氏による「1日駅長」の実施と合わせ、12月26日(金)から開催される「南海ホークス展」に先立って実施されるもの。鉄道ファンや野球ファンは、難波駅で懐かしのメロディーと復元塗装の特急列車を楽しめそうです。

難波駅5・6番ホームの発車メロディーにホークス球団歌を採用

南海電気鉄道は、創業140周年を記念した企画として、2025年12月3日(水)から当面の間、難波駅5・6番ホームの列車発車メロディーを、南海ホークス時代の球団歌『南海ホークスの歌』メロディーの一部を採用します。5番のりばと6番のりばで異なる音声が使用され、初日の12月3日(水)は、5番のりばは9時45分発特急「サザン」から、6番のりばは9時51分発回送列車から使用を開始します。

特急「サザン」復元塗装車に南海ホークス球団マークを表示

南海ホークス球団マークを表示した特急「サザン」10000系（イメージ）

発車メロディーの使用と同時に、特急「サザン」の車両にも南海ホークスの球団マークが表示されます。対象となる車両は、濃淡グリーンのツートンカラーの復元塗装で運行中の特急「サザン」10000系・4両1編成。車両のボディ、和歌山市駅側から1両目（正面）と3両目（海側・山側）の計3ヶ所に、それぞれ異なるデザインの南海ホークス球団マークが表示されます。

創業日には江本孟紀氏が難波駅で「1日駅長」に！

1日駅長となるホークスＯＢ・江本孟紀氏

南海電気鉄道の創業日である12月27日(土)には、難波駅4・5番線の降車専用ホームで、ホークスOBの江本孟紀氏が「1日駅長」になります。列車発車メロディー（南海ホークス球団歌）が流れる中、5番のりばから出発する特急「サザン」（球団マーク付き）に対して、出発の合図を行います。

9:30に1日駅長委嘱式が行われ、9:45に江本氏による出発の合図と特急「サザン」の出発が予定されています。（当日、難波駅ホームに入場するには、入場券または乗車券が必要です）

12月26日〜南海電鉄140周年記念「南海ホークス展」開催

高島屋で所蔵する南海ホークス選手のサインボール

難波駅発車メロディーの球団歌採用や特急「サザン」車両の南海ホークス球団マーク表示といった一連の企画は、高島屋大阪店で開催される「南海ホークス展 〜Legacy into the Future〜」と連動したものです。開催期間は、2025年12月26日(金)〜2026年1月5日(月)、高島屋大阪店の休館日（1月1日・2日）を除く9日間、場所は高島屋大阪店 7階催会場。入場料は大人900円、小学生〜高校生450円、小学生未満無料（保護者の同伴が必要）で、選手ユニフォームやサインボールなど、南海ホークスの貴重な資料（70点以上）を展示。フォトスポットやクイズコーナー、ワークショップなどの体験イベントも用意されています。

トークショーに出演する川粼宗則氏と江本孟紀氏（上段）、南海ホークスファン交流会に出演する河埜敬幸氏と野本有流氏

また、ステージイベントとして、福岡ダイエーホークス・福岡ソフトバンクホークスOBの川崎宗則氏（12月26日(金)）、南海ホークスOBの江本孟紀氏（12月27日(土)）によるトークショーや、南海ホークス・福岡ダイエーホークスOBの河埜敬幸氏とアンタッチャブル・野本有流氏（12月29日(月)）によるファン交流会も開催されます。

南海電気鉄道創業140周年を彩る特別企画として、難波駅では懐かしの南海ホークス球団歌が列車発車メロディーとして流れます。ホークス球団マークを表示した特急「サザン」の運行や、江本孟紀氏による「1日駅長」実施と合わせて、多くのファンにとってメモリアルな期間となりそうです。

