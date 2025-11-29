なでしこJのカナダ戦スタメン発表! 長崎で来年3月女子アジア杯に向けた最終準備へ…谷川萌々子ら先発入り、長谷川唯はベンチスタート
日本女子代表(なでしこジャパン)は29日、長崎市内のPEACE STADIUM Connected by SoftBankで行われる国際親善試合でカナダ女子代表と対戦する。午後3時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。日本は今日29日、12月2日と2度カナダと対戦。日本サッカー協会(JFA)によると、2度目の対戦はトレーニングマッチという表記だが、国際Aマッチ扱いになるという。
FIFAランク8位の日本は、9位カナダとの試合に臨む。前日練習で別メニューと伝えられているMF長谷川唯はベンチスタートとなった。
予想布陣は4-3-3。GKは山下杏也加、4バックは左からDF北川ひかる、DF熊谷紗希、DF高橋はな、DF古賀塔子。アンカーはMF長野風花、インサイドハーフはMF宮澤ひなたとMF谷川萌々子。前線はMF藤野あおば、FW田中美南、FW清家貴子とみられる。
今年から新体制をスタートさせたニルス・ニールセン監督体制は、今年最後の活動として長崎でカナダとの親善試合を行う。初陣となったシービリーブスカップは3連勝で初優勝を飾ったが、その後は国際親善試合6試合で4敗2分。国内組中心で今夏に臨んだE-1選手権も1勝2分で優勝を逃していた。
来年3月にはオーストラリアで女子アジアカップが開催される。同大会は、2027年ブラジル女子ワールドカップのアジア最終予選も兼ねている。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス/Cap)
DF 13 北川ひかる(エバートン)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 6 古賀塔子(トッテナム)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
MF 19 谷川萌々子(バイエルン)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
FW 8 清家貴子(ブライトン)
▽控え
GK 12 平尾知佳(グラナダ)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 21 守屋都弥(エンジェル・シティ)
DF 2 遠藤優(ウエスト・ハム)
DF 3 南萌華(ブライトン)
DF 22 石川璃音(エバートン)
DF 18 白垣うの(C大阪ヤンマーレディース)
MF 24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ)
MF 16 三浦成美(ワシントン・スピリット)
MF 25 中嶋淑乃(サンフレッチェ広島レジーナ)
MF 26 吉田莉胡(INAC神戸レオネッサ)
MF 17 浜野まいか(チェルシー)
MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
監督
ニルス・ニールセン
予想布陣は4-3-3。GKは山下杏也加、4バックは左からDF北川ひかる、DF熊谷紗希、DF高橋はな、DF古賀塔子。アンカーはMF長野風花、インサイドハーフはMF宮澤ひなたとMF谷川萌々子。前線はMF藤野あおば、FW田中美南、FW清家貴子とみられる。
今年から新体制をスタートさせたニルス・ニールセン監督体制は、今年最後の活動として長崎でカナダとの親善試合を行う。初陣となったシービリーブスカップは3連勝で初優勝を飾ったが、その後は国際親善試合6試合で4敗2分。国内組中心で今夏に臨んだE-1選手権も1勝2分で優勝を逃していた。
来年3月にはオーストラリアで女子アジアカップが開催される。同大会は、2027年ブラジル女子ワールドカップのアジア最終予選も兼ねている。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス/Cap)
DF 13 北川ひかる(エバートン)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
DF 6 古賀塔子(トッテナム)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
MF 19 谷川萌々子(バイエルン)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
FW 8 清家貴子(ブライトン)
▽控え
GK 12 平尾知佳(グラナダ)
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 21 守屋都弥(エンジェル・シティ)
DF 2 遠藤優(ウエスト・ハム)
DF 3 南萌華(ブライトン)
DF 22 石川璃音(エバートン)
DF 18 白垣うの(C大阪ヤンマーレディース)
MF 24 成宮唯(INAC神戸レオネッサ)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ)
MF 16 三浦成美(ワシントン・スピリット)
MF 25 中嶋淑乃(サンフレッチェ広島レジーナ)
MF 26 吉田莉胡(INAC神戸レオネッサ)
MF 17 浜野まいか(チェルシー)
MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
監督
ニルス・ニールセン