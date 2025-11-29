きのこ好き必見！　数十種の旨みが溶け込む“ブラックスープ”が想像以上だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・六本木のきのこしゃぶしゃぶ専門店『シャングリラズシークレット六本木店』です。

旨み凝縮のブラックスープに悶絶！

2025年で11周年を迎えたきのこ鍋の先駆け的存在。長年支持され続けているのは、なんといってもこの店ならではのブラックスープ。

ランチコース美楽黒湯4950円（前菜、きのこ8種盛り合わせ、彩り野菜と中国豆腐盛り合わせ、宮崎・森林どりムネ肉、きのこ麺、デザート）

『シャングリラズシークレット 六本木店』ランチコース 美楽黒湯 4950円 ※注文は2名〜 （前菜、きのこ8種盛り合わせ、彩り野菜と中国豆腐盛り合わせ、宮崎・森林どりムネ肉、きのこ麺、デザート） トマト醤、サテ醤、ニラ醤で味変もできる

数十種類の乾燥きのこをじっくり煮出したもので複雑な滋味が濃縮されているのだ。ほんのり感じる塩味もちょうどよく、ついスープだけをゴクゴク飲んでしまう。

きのこはハナビラタケや美女キクラゲなど珍しいものから、この店のために作ってもらっているというオリジナルの黒いエノキダケも。さすがきのこ鍋の老舗だ。

きのこの特徴や効能を記載したきのこ図鑑も用意され、健康談義も盛り上がる。さらに、締めのお楽しみがきのこ麺！

ブラックスープが練り込まれているうえに肉や野菜で味わいが深まったスープが絡まり、最後までスープをとことん満喫できる。

『シャングリラズシークレット 六本木店』運営統括 平山卓也さん

運営統括：平山卓也さん「自由に楽しめる一人ひと鍋もこだわりです」

『シャングリラズシークレット 六本木店』

六本木『シャングリラズシークレット六本木店』

［店名］『シャングリラズシークレット』

［住所］東京都港区六本木4-11-11六本木GMビル4階

［電話］03-6804-5095

［営業時間］12時〜15時、18時〜22時半※時季により変動あり

［休日］無休

［交通］都営大江戸線六本木駅7番出口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、締めにぴったり“きのこ麺”の画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】トリュフときのこがたっぷり！名物卵かけご飯（7枚）