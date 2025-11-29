イーストのグループB最終日でマジックがピストンズを撃破…4戦全勝で準々決勝へ進出

11月29日（現地時間28日、日付は以下同）。「エミレーツNBAカップ2025」はグループプレー最終日を迎え、イースタン・カンファレンスのグループBではオーランド・マジックとデトロイト・ピストンズが対戦した。

10月30日に116－135でピストンズに敗れていたマジックは、今シーズン2戦目で奮戦。同点9度、リードチェンジ17度を記録したこの試合は、3点ビハインドで迎えた終盤にピストンズのダンカン・ロビンソンが同点をかけて3ポイントシュートを狙うも、アンソニー・ブラックが見事阻止し、最終スコア112－109でマジックに軍配が上がった。

マジックではデズモンド・ベインが37得点8リバウンド2アシスト2ブロック、フランツ・ワグナーが21得点7リバウンド3スティール、ブラックが16得点4リバウンド4アシスト3スティール1ブロック、ジェイレン・サグスが14得点4リバウンド4スティール、ウェンデル・カーターJr.が8得点11リバウンドをマーク。

イーストのグループBで無傷の4勝0敗（得失点差＋64）としたマジックは、準々決勝進出が決定。一方のピストンズは2勝2敗（得失点差＋21）となり、グループプレー敗退となった。

球団史上最長タイ記録の13連勝後、今シーズン初の2連敗を喫したピストンズは15勝4敗でイースト1位も、9連勝中のトロント・ラプターズ（14勝5敗）とのゲーム差が1.0に。マジックは12勝8敗で7位にいる。

なお、ピストンズではケイド・カニングハムがトリプルダブル（39得点13リバウンド11アシスト）、トバイアス・ハリスが18得点5リバウンド、ジェイレン・デューレンが16得点12リバウンド4ブロックを残した。

【動画】激戦となったマジック対ピストンズ戦のハイライト





