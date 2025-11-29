岐阜vsFC大阪 スタメン発表
[11.29 J3第38節](長良川)
※15:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 20 加藤慎太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 8 荒木大吾
MF 28 箱崎達也
MF 39 泉澤仁
MF 97 福田晃斗
FW 16 西谷亮
FW 29 川本梨誉
控え
GK 31 セランテス
DF 33 キム・ユゴン
DF 40 平瀬大
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
FW 9 ドゥドゥ
FW 27 横山智也
FW 32 オウイエ・ウイリアム
監督
石丸清隆
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
DF 37 堤奏一郎
MF 19 増田隼司
MF 25 武井成豪
MF 27 澤崎凌大
FW 10 久保吏久斗
FW 20 堀越大蔵
FW 51 西村真祈
控え
GK 31 菅原大道
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
DF 13 美馬和也
MF 7 木匠貴大
MF 24 佐藤諒
MF 41 野瀬龍世
FW 9 島田拓海
FW 39 望月想空
監督
藪田光教
