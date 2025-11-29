相模原vs栃木C スタメン発表
[11.29 J3第38節](ギオンス)
※15:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 31 猪瀬康介
DF 5 田代真一
DF 20 山内琳太郎
DF 36 中塩大貴
MF 6 徳永裕大
MF 7 河野諒祐
MF 22 福井和樹
MF 24 杉本蓮
MF 26 西久保駿介
MF 41 田鎖勇作
FW 9 ラファエル・フルタード
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 3 ピトリック
DF 18 三鬼海
MF 15 前田泰良
MF 25 田中陸
FW 11 武藤雄樹
FW 14 高木彰人
FW 19 左部開斗
FW 23 加藤拓己
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 8 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
FW 23 吉田篤志
FW 77 田中パウロ淳一
FW 90 ピーター・ウタカ
控え
GK 1 原田欽庸
DF 3 増田修斗
DF 7 鈴木隆雅
DF 27 梅澤魁翔
MF 11 表原玄太
MF 13 大嶌貴
MF 14 関野元弥
FW 9 都倉賢
FW 40 鈴木国友
監督
今矢直城
