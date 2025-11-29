[11.29 J3第38節](ギオンス)

※15:00開始

主審:田邉裕樹

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 31 猪瀬康介

DF 5 田代真一

DF 20 山内琳太郎

DF 36 中塩大貴

MF 6 徳永裕大

MF 7 河野諒祐

MF 22 福井和樹

MF 24 杉本蓮

MF 26 西久保駿介

MF 41 田鎖勇作

FW 9 ラファエル・フルタード

控え

GK 1 三浦基瑛

DF 3 ピトリック

DF 18 三鬼海

MF 15 前田泰良

MF 25 田中陸

FW 11 武藤雄樹

FW 14 高木彰人

FW 19 左部開斗

FW 23 加藤拓己

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 5 奥井諒

DF 22 鈴木裕斗

DF 28 小西慶太郎

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 8 森俊貴

MF 10 岡庭裕貴

MF 16 加藤丈

FW 23 吉田篤志

FW 77 田中パウロ淳一

FW 90 ピーター・ウタカ

控え

GK 1 原田欽庸

DF 3 増田修斗

DF 7 鈴木隆雅

DF 27 梅澤魁翔

MF 11 表原玄太

MF 13 大嶌貴

MF 14 関野元弥

FW 9 都倉賢

FW 40 鈴木国友

監督

今矢直城