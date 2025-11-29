富山vs秋田 スタメン発表
[11.29 J2第38節](富山)
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 3 香川勇気
DF 4 神山京右
DF 13 深澤壯太
MF 7 佐々木陽次
MF 11 小川慶治朗
MF 22 椎名伸志
MF 24 河井陽介
MF 28 布施谷翔
MF 32 溝口駿
FW 39 古川真人
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 23 西矢慎平
DF 40 竹内豊
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 17 井上直輝
MF 25 亀田歩夢
FW 10 松田力
FW 27 吉平翼
監督
安達亮
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 13 才藤龍治
DF 16 村松航太
DF 71 畑橋拓輝
MF 9 中村亮太
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
GK 23 矢田貝壮貴
MF 31 石田凌太郎
MF 45 鈴木陽成
MF 80 小野原和哉
FW 11 梶谷政仁
FW 90 梅木翼
監督
吉田謙
