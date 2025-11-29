山口vs大宮 スタメン発表
[11.29 J2第38節](みらスタ)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 76 磯谷駿
MF 17 田邉光平
MF 27 小澤亮太
MF 29 輪笠祐士
MF 45 山本桜大
MF 55 岡庭愁人
FW 9 有田稜
FW 30 奥山洋平
控え
GK 26 田口潤人
DF 14 下堂竜聖
DF 15 板倉洸
MF 7 三沢直人
MF 36 西堂久俊
FW 8 野寄和哉
FW 13 宮吉拓実
FW 20 河野孝汰
FW 34 古川大悟
監督
中山元気
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 21 加藤有輝
DF 4 市原吏音
DF 13 イヨハ理ヘンリー
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
MF 7 小島幹敏
MF 10 豊川雄太
MF 18 津久井匠海
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 29 カプリーニ
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 45 坪井湧也
DF 20 下口稚葉
DF 44 福井啓太
MF 14 泉柊椰
MF 15 中山昂大
MF 41 谷内田哲平
FW 9 ファビアン・ゴンザレス
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
監督
宮沢悠生
