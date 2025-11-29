　アルビレックス新潟は29日、DF岡本將成(25)と2026年2月1日以降の契約を締結せず、今季限りで契約満了とすることを発表した。

　岡本は新潟アカデミーで育ち、2019年にトップチーム昇格。鹿児島ユナイテッドFCや水戸ホーリーホックへの期限付き移籍を経験し、今季から新潟に復帰した。開幕からここまでJ1リーグ戦での出番はなく、ルヴァンカップ2試合の出場となっている。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●DF岡本將成

(おかもと・しょうせい)

■生年月日

2000年4月7日(25歳)

■出身地

富山県

■身長/体重

184cm/82kg

■経歴

TOHRI SC-新潟U-15-新潟U-18-新潟-鹿児島-新潟-水戸-鹿児島-新潟

■代表歴

U-15日本代表、U-16日本代表候補、U-18日本代表候補

■出場歴

J2リーグ:43試合

J3リーグ:81試合

リーグカップ:4試合

天皇杯:2試合

■コメント

「このたび、13歳の時からお世話になってきたチームを離れることになりました。25歳の今まで、人生の半分以上をここで過ごしてきました。

今年はチームとしても、そして自分自身としても、とても悔しい一年でした。思うように結果を出せず、自分の力不足を痛感する場面もたくさんありました。それでも、どんな時も声をかけてくれる仲間やスタッフ、応援してくださる皆さんの存在に支えられて、最後まで戦い続けることができました。

このクラブは、サッカー選手としての自分だけでなく、人としての自分を育ててくれた場所でもあります。苦しい時の向き合い方、仲間と戦う覚悟、責任、自分を信じる強さ。ここで学んだものは、これからの僕の人生の軸になり続けます。

このクラブで過ごした日々は、自分にとって誇りであり、一生忘れることのない宝物です。ここで得た悔しさも学びも全部背負って、次のステージでも必ず成長した姿を見せられるように努力し続けます。」