Íò5¿Í¤¬¼·»°Ê¬¤±¥¹ー¥Ä¤Ë¿¿´é¤ÇÊÂ¤ó¤À23Ç¯Á°¤Î¥¥á¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¿§êô¤»¤Ê¤¤¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸µµ¤½Ð¤ë¡×
¢£CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍò5¿Í¼·»°Ê¬¤±¥¹ー¥Ä¤Ë¿¿´é¤ÇÊÂ¤ó¤À»Ñ¤Û¤«¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤Î¼Ì¿¿①～⑧
Íò¸ø¼°SNS¤¬2002Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤Ê¿´°Õµ¤¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¹ー¥Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2002Ç¯4·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤Ê¿´°Õµ¤¡×¤Î¼Ì¿¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½êŽ£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤À¡£
ÄÌ¾ïÈÇCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¼·»°Ê¬¤±¥Ø¥¢¤Ë¥¹ー¥Ä»Ñ¤Ç¿¿´é¤ÇÊÂ¤ó¤À5¿Í¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿§êô¤»¤Ê¤¤¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¶ÊÄ°¤¯¤È¸µµ¤½Ð¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªÍò¤ÎSNS¤Ç¤Ï²áµîºîÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤âÂ³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£