サッカー明治安田J2リーグは29日、今シーズン最終節を迎え、「V・ファーレン長崎」と「徳島ヴォルティス」の試合が、徳島県鳴門市で始まりました。

◇長崎のスターティングメンバーは以下のとおり

• 21 後藤雅明 • 23 米田隼也 • 29 新井一耀

• 44 江川湧清 • 48 照山颯人 • 5 山口蛍 • 8 ディエゴ ビトゥカ

• 10 マテウス ジェズス • 19 澤田崇 • 50 翁長聖 • 11 エジガル ジュニオ

〔控え〕

• 31 原田岳 • 3 関口正大 • 15 岡野洵 • 25 櫛引一紀 • 20 中村慶太

• 33 笠柳翼 • 34 松本天夢 • 9 フアンマ デルガド • 18 山粼凌吾

V・ファーレンは今シーズン開幕前に、元日本代表の山口 蛍選手を獲得するなど 大型補強を敢行。

リーグ戦開幕から6戦負け無しを記録するなど、3月23日の第6節、秋田戦の終了時点で3位に位置しますが、そこから3連敗を含む7戦勝利無しで10位に転落しました。

クラブは6月15日、第19節大宮戦で引き分けると下平 隆宏監督の契約解除を発表。高木 琢也代表取締役兼C.R.Oが7シーズンぶりに監督復帰します。

高木監督の“初陣”となった6月22日の第20節の熊本戦で勝利すると、そこから怒涛の快進撃を見せ、第19節大宮戦から10月25日第34節今治戦まで、16試合負け無しを記録し、順位もJ1自動昇格圏内の2位とします。

その後も2位をキープしたまま、23日に首位・水戸との直接対決を制し、首位に浮上しました。

この徳島との試合で、V・ファーレンが引き分け以上の場合、2位以内でJ1昇格が確定します。