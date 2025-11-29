戸田恵子、清潔感あふれるキッチンをチラ見せ「グリーンがあるの良いですね」 新調したアイテムも紹介「お料理も洗い物もはかどりそう」
声優・俳優の戸田恵子（68）が29日、「きっちんぐろーぶ！」と題してブログを更新。すっきりと片付いたキッチンをちらりとのぞかせ、ファンが反応している。
【写真】「グリーンがあるの良いですね」戸田恵子、新調アイテム＆清潔感あふれるキッチン
戸田は「キッチングローブ替えましたの」と新品のグローブを紹介。吊るされた黄色いグローブの後ろには、すっきりと片付き、緑も飾られた清潔感あふれるキッチンが写っている。
「水仕事もなるべく楽しくね」と前向きにつづる戸田に、ファンからは「可愛いです」「元気貰える色ですよね！」「気分があがりますね」「使いやすそう」「キッチンお料理も洗い物も捗（はかど）りそうですね」「キッチンにグリーンがあるの良いですね」などの声が寄せられている。
【写真】「グリーンがあるの良いですね」戸田恵子、新調アイテム＆清潔感あふれるキッチン
戸田は「キッチングローブ替えましたの」と新品のグローブを紹介。吊るされた黄色いグローブの後ろには、すっきりと片付き、緑も飾られた清潔感あふれるキッチンが写っている。
「水仕事もなるべく楽しくね」と前向きにつづる戸田に、ファンからは「可愛いです」「元気貰える色ですよね！」「気分があがりますね」「使いやすそう」「キッチンお料理も洗い物も捗（はかど）りそうですね」「キッチンにグリーンがあるの良いですね」などの声が寄せられている。