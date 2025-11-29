¹á¹Á¤Î¹âÁØ½»Âð²ÐºÒ¡¢¿·¤¿¤Ë8¿Í¤òÂáÊá¡¡¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼ÒÌò°÷¤Ê¤É
¡ÊCNN¡Ë¹á¹Á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·²¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Î¿ô¤¬128¿Í¤ËÁý¤¨¤ëÃæ¡¢Åö¶É¤Ï28Æü¡¢º£²ó¤Î²ÐºÒ¤ò½ä¤ê¿·¤¿¤Ë8¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£200¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬°ÍÁ³Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¹á¹Á¡¦ÂçÔ¾¤Î¸ø±Ä½»Âð¤Ç26Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤ÏµÞÂ®¤Ë±ä¾Æ¤·¡¢¿Í¡¹¤¬·úÊª¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡£»à¼Ô¿ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÅö¶É¤¬·Ù¹ð¤¹¤ëÃæ¡¢¾ÇÅÀ¤Ï¤³¤³¿ô½½Ç¯¤ÇºÇ°¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÐºÒ¤Î¸¶°øµæÌÀ¤Ë°Ü¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¾ÃËÉ¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·²¤Î8Åï¤¹¤Ù¤Æ¤Ç²ÐºÒ·ÙÊó´ï¤¬¡Öµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£²ÐºÒÅöÆü¤Ë·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢½»Ì±¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁCNN¤Î¼èºà¤Ë¡¢·úÊª¤Î·ÙÊó¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾ÃËÉ¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡¼¹¹ÔÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¹á¹Á¤Î±ø¿¦¼èÄùµ¡´Ø¤Ï28Æü¡¢¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÁÜºº¤Î°ì´Ä¤Ç8¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¹©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò2¿Í¡¢¹©»ö¤Î´ÆÆÄ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô2¿Í¡¢Â¾ì¹©»ö¤Î²¼ÀÁ¤±¶È¼Ô3¿Í¡¢Ãç²ð¼Ô1¿Í¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åö¶É¤Ï¤³¤ì¤è¤êÁ°¤Î27Æü¡¢¡Ö½ÅÂç¤Ê²á¼º¤Ë¤è¤ë²á¼ºÃ×»à¡×¤Îµ¿¤¤¤Ç·úÀß²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹á¹Á·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â28Æü¤ËÊÝ¼á¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢12·î¾å½Ü¤Ë·Ù»¡¤ËºÆ½ÐÆ¬¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î²ÐºÒ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ï°ÂÁ´ÌÌ¤Î¼ÂÀÓ¤ä·úÃÛ´ð½à¤ËÍ¥¤ì¤ë¹âÁØ¥Ó¥ëÅÔ»Ô¤Î¹á¹Á¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£