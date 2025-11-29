歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを通じて、アジアツアーの上海公演が中止になったことについての思いを投稿しました。

【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】「エンターテイメントは人と人をつなぐ架け橋」ファンに呼びかける「わたしのことは心配しないで」 前日に上海公演中止を報告





浜崎さんは「わたしはこのツアーを共に戦い抜いてきた一座の皆と、中国スタッフの皆と、そして日本の大家族と共に前進しています」と、スタッフに囲まれて撮った記念写真を投稿。「どうかわたしのことは心配しないでください」と、力強い一言を伝えています。









そして「どんなに小さなことでも、心を豊かにしてくれるポジティブなことを見つけて、自分自身を守ってください」とファンに呼びかけています。









浜崎さんは「エンターテイメントは人と人をつなぐ架け橋であるべき」と主張。「自分はその架け橋を作る側でありたいと、今も強く信じています」と決意を新たにしています。



浜崎あゆみさんは、29日に予定されていたアジアツアー・上海公演について、香港の大火災を受け「赤い服装をできる限り控えていただけますでしょうか」「我々の赤い衣装やステージ上の炎のエフェクトも中止させていただきます」「香港の皆様に祈りを捧げます」と投稿していました。









しかし、その投稿の後でストーリーズに、上海公演の中止を要請されたことを投稿。「自分の知識が無い部分へ口出しするつもりはありません」としながらも、関係者とファンへの陳謝とともに「自分に出来ることは微塵もないのかと考え続けています」と心中を明かしていました。

【担当：芸能情報ステーション】