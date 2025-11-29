Ｒソックス地元メディア「ＮＥＳＮ」は２８日（日本時間２９日）、ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手（２５）が補強候補の一人になると報じた。

前日２７日（同２８日）には「ニューヨーク・ポスト」紙の敏腕、Ｊ・ヘイマン記者がＲソックスが巨人からポスティング申請中の岡本和真内野手（２９）らの獲得に本格的に乗り出していることを報じた。同記者はＦＡ市場に出ている補強候補として岡本以外にもシュワバー、リアルミュート（ともにフィリーズ）、さらにはアロンソ（メッツ）、今季Ｒソックスでプレーしたブレグマンと計５人の名前を挙げ、この中から１〜２人の獲得を狙っているとしたが、「ＮＥＳＮ」は「彼（ヘイマン記者）のリストに載っていなかったが、検討可能な選手が１人いる」とし、「今オフには村上宗隆も獲得可能で、ＮＰＢでパワーを発揮してきた実績がある」と伝えた。

一方で同メディアは「村上は一塁と三塁を守る。もし（三塁の）ブレグマンが残留すれば、村上は一塁またはＤＨとして起用される必要があり、（一塁の）カサスにとって問題を生じさせ、事態を複雑にさせる可能性がある」とも指摘。今季はＤＨが主戦場だった吉田正尚らと併用になることも考えられる。ただ、現時点で一、三塁のレギュラーが空位ということもあってか「チームは明らかに強打者の補強に関心を持っている。正しい打者を見つけることがカギになる」と「ＮＥＳＮ」は強調した。