ホテルのチェックイン時についやりがちな行為について、スーパーホテルが公式TikTokアカウントで紹介しています。

【要注意】「えっ…」 これがホテルのチェックイン時にやりがちな“恥ずかしい行為”です！

公式TikTokアカウントでは、「ホテルあるある」というタイトルの動画を公開。この動画では、客がチェックインの手続きをするためにフロントで名前を伝えたところ、従業員から「大変恐れ入りますが、予約が見当たらないのですが…」といわれるところから始まります。

従業員から「何か詳細が分かるものはございませんか？」と聞かれ、客がスマホの画面を提示したところ、「こちら近所の系列店となっておりまして…」「分かりづらくて申し訳ございません」と謝られ、「近くの系列店と間違えてちょっと恥ずかしい」という言葉で締めくくられます。

この投稿に対し、SNS上では「同じ事ありました」「地方のローカルのビジネスホテルでこれやらかしました」「うちも間違えていたことあります 同じ系列のホテルが隣同士あるとそりゃ間違えますよ」などの声が上がっています。

ホテルにチェックインする際は、事前に住所や施設名をよく確かめてみてはいかがでしょうか。